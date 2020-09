Na raça, Cruzmaltino busca empate na Vila

Com oito desfalques, sendo cinco jogadores com covid-19, o 'Ramonismo', mais uma vez, foi colocado à prova e mostrou força no heroico empate em 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro. Com uma atuação decisiva do VAR, Fellipe Bastos teve o gol acertadamente validado, enquanto Cano converteu o pênalti cometido por Alison.

Em terceiro lugar no Brasileiro, com 11 pontos, o Cruzmaltino recebe o Athletico-PR, domingo, em São Januário. Lucas Veríssimo, de cabeça, e Marinho, de falta, colocaram o Peixe em vantagem duas vezes. Com atitude e paciência, o Vasco buscou o empate e quase virou com Carlinhos no fim.