Rizek aponta machismo em críticas a nova comentarista de arbitragem da Globo

Rio - O apresentador André Rizek saiu em defesa de Nadine Basttos, sua nova colega de trabalho no Grupo Globo. A comentarista de arbitragem se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter por conta de ter dado a mesma opinião que seu companheiro Sálvio Spínola em um lance polêmico na partida entre Palmeiras e Internacional, na noite da última quarta-feira. Para Rizek, as críticas só podem ser encaradas como machismo.

Hoje, acordo vendo um volume incomum de posts criticando/ofendendo a Nadine Bastos (nossa comentarista de arbitragem) por causa de uma opinião que ela deu ontem - a mesma de um homem, Salvio Spinola, mas ela que foi parar nos TTs. — André Rizek (@andrizek) September 3, 2020 Em tempo: aos que perguntaram, minha mulher não ganha igual a mim! Ela é mais competente, relevante e obviamente merece receber muito mais. Pão dura, ainda não consigo me beneficiar disso. Mas esse dia de glória há de chegar! — André Rizek (@andrizek) September 3, 2020

Nadine participou da transmissão do Premiere e disse não ter visto pênalti no toque da bola na mão do zagueiro Luan, do Palmeiras.