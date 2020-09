Apresentador do SporTV revela que esposa, que é repórter da Globo, tem salário maior que o dele

Rio - O apresentador do SporTV, André Rizek, costuma utilizar muito as redes sociais para falar sobre esporte, política e também sobre o seu relacionamento com Andréia Sadi, repórter da Rede Globo. Sobre o seu casamento, o apresentador revelou que sua esposa tem um salário maior que o dele.

"Em tempo: aos que perguntaram, minha mulher não ganha igual a mim! Ela é mais competente, relevante e obviamente merece receber muito mais. Pão dura, ainda não consigo me beneficiar disso. Mas esse dia de glória há de chegar!", escreveu.

André Rizek e Andréia Sadi se casaram durante a quarentena. Os dois começaram a namorar no ano passado e neste ano passaram a morar juntos.