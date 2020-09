Emissora argentina crava permanência de Lionel Messi no Barcelona

Rio - Enquanto na Espanha os representantes de Messi e a La Liga discutem sobre a validade da claúsula de rescisão de Lionel Messi, a 'TycSports', da Argentina, afirmou que o jogador decidiu ficar mais um ano e terminar seu contrato que é válido até junho de 2021.

A 'TycSports' é o mesmo veículo que revelou que o jogador tinha enviado um burofax - carta registada - informando da sua decisão de sair do Barcelona. Entretanto, o craque mudou de opinião e deve ficar mais um ano no clube, que vem sofrendo mudanças na equipe com a chegada do treinador Ronald Koeman. O treinador afirmou que Messi é parte indispensável do projeto de reconstrução do clube.Messi planeja permanecer no Barcelona até o fim de seu contrato, em junho de 2021, e evitar uma batalha na justiça com o clube catalão. Além disso, ir ao tribunais poderia gerar possíveis problemas jurídicos ao craque argentino em uma negociação com um novo clube.