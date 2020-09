Jornalista chama comentarista do SporTV de 'fraco': 'Nunca se recuperou do Flamengo de 2019'

Rio - O jornalista Renato Maurício Prado usou seu Twitter na madrugada desta sexta-feira para cutucar um ex-colega de "Grupo Globo". Após alguns torcedores criticarem o comentarista Raphael Rezende por escolher o atacante Pedro ao invés de Gabigol para o ataque do Flamengo, Renato detonou Raphael e o chamou de "fraco".

"Sempre foi fraco. Enganou no início e nunca se recuperou do ano do Flamengo em 2019, quando fez tudo para desmerecer o rubro-negro. Essa aí é apenas mais uma de suas patetices", escreveu.Vale lembrar que, no ano passado, o Rubro-Negro, com Jorge Jesus, venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Após vencer o Bahia por 5 a 3 na última quarta-feira - com dois gols do atacante Pedro -, o próximo duelo do Flamengo será no sábado, contra o Fortaleza.