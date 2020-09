Vinícius Jr. diz que gostaria de apoio dos brasileiros, mas ressalta: 'Há quem não goste do Neymar'

Rio - O atacante Vinícius Júnior concedeu nesta sexta-feira uma entrevista ao jornal "The Guardian". Durante a conversa, ele falou sobre sua trajetória na Europa e disse que sonha em contar com a torcida de todo povo brasileiro.

“Alguns torcedores brasileiros têm problemas com o sucesso de (pessoas) em outras áreas da vida. Há quem não goste do Neymar, por exemplo. Fiquei muito feliz quando vi que muitos brasileiros queriam que ele e o PSG ganhassem a Champions League. Certamente espero poder fazer todos os brasileiros torcerem por mim um dia", disse a revelação do Flamengo.

O brasileiro também disse entender a disputa por posição que vem tendo que travar no Real Madrid.

“Claro que eu quero continuar ajudando o Real Madrid, mas jogo no maior clube do mundo, onde há muitos jogadores talentosos. Nosso treinador tem muitas opções para iniciar uma partida. É parte do jogo. Demora um pouco, mas podemos e devemos entender cada escolha”, completou.