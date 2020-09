Neymar anuncia acordo com Puma e usará chuteira de Pelé e Maradona

Rio - A Puma assinou uma parceria de longa data com o astro Neymar e com a NR Sports, empresa detentora dos seus direitos de imagem, um dos atletas mais bem-sucedidos de sua geração, que usará a lendária chuteira Puma King.



Neymar não só usará as chuteiras Puma em campo, mas também será o embaixador da marca fora do campo, vestindo o lifestyle mais importante do felino, roupas de treino, calçados e produtos inspirados no esporte.

"É fantástico que Neymar esteja se juntando à família Puma. Ele é um dos melhores jogadores do mundo e extremamente influente para o futebol global e a cultura jovem. Nós estamos muito animados e ansiosos para trabalhar com ele dentro e fora do campo", disse Bjørn Gulden, CEO da marca alemã.

Em uma mensagem intitulada “O Rei está de volta”, postada em suas redes sociais para seus fãs, Neymar falou sobre o impacto que os grandes como Pelé e Maradona tiveram em sua vida, além de sua decisão de seguir seus passos e se tornar parceiro da Puma.

"Eu cresci assistindo vídeos de grandes lendas do futebol como Pelé, Cruyff, Matthäus, Eusébio e Maradona. Esses eram os reis dos gramados, os reis do meu esporte. Eu quero trazer de volta o legado que esses atletas criaram dentro de campo. Cada um jogou usando Puma e cada um criou sua mágica com a King", revelou Neymar.

"Todas as vezes que eu amarro as minhas chuteiras, minhas chuteiras de REI, eu estou pronto para fazer qualquer coisa para conquistar meus sonhos e honrar o nome de todos os grandes que vestiram KING antes de mim. Isso será minha história da Puma. O Rei está de volta!", completou.

Neymar ganhou diversos troféus no Brasil, Espanha e França, assim como a Champions League e a Copa Libertadores. Ele também já ganhou a medalha de ouro olímpico com a Seleção Brasileira, em 2016. Ele marcou 61 gols em 101 partidas pelo Brasil, fazendo dele o terceiro maior artilheiro de sua Seleção.

Atualmente joga pelo Paris Saint-Germain e já venceu três títulos da Liga francesa, duas Copas da França e duas Copas da Liga Francesa. Ele desempenhou um papel importante ao liderar o clube à sua primeira final de Champions League, em 2020.