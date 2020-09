Mbappé comunica que quer deixar o Paris Saint-Germain na próxima temporada

Rio - Kyllian Mbappé comunicou ao Paris Saint-Germain que irá deixar o clube no final da temporada, em 2021, segundo o “The Times”. A publicação afirma que, além do Real Madrid, principal interessado no atacante francês, Liverpool e Manchester City também gostariam de contar a jovem estrela em seus elencos.



Com contrato até 2022, o jogador recusou todas as propostas de renovação que o PSG fez e o próximo ano será o último em que o time francês poderá vender o atleta. Caso não aceite negociá-lo, a equipe corre o risco de perder Mbappé sem custos em 2022. No entanto, a cúpula do clube não quer perdê-lo antes da Copa do Mundo do Catar.

O segundo atleta mais caro do mundo, atrás apenas de Neymar, busca outros desafios na carreira e estar em uma liga mais competitiva, como a inglesa ou espanhola. Resta saber como as equipes interessadas estarão financeiramente até 2021 para investir no craque francês e até lá outros times devem surgir como potenciais compradores.