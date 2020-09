Ex-Botafogo, Sassá é afastado do Coritba após fotos vazadas em aglomeração

Rio - Paulo Pelaipe afirmou que o atacante Sassá está afastado dos treinos do Coritiba e há a possibilidade de ter seu contrato rescindo. O dirigente tomou essa decisão após fotos do atacante terem circulado pela internet em uma festa depois da derrota do clássico contra o Athletico-PR.

Em entrevista para a rádio Banda B, de Curitiba, na manhã deste domingo, o diretor de futebol do Coxa afirmou que Sassá seguirá afastado até que as fotos sejam apuradas. Caso sejam confirmadas, o departamento jurídico disse que o contrato do jogador será rescindido.

"Se for verdade essas fotos, o jogador não joga mais no Coritiba.", disse.



Pelaipe informou que o técnico de Jorginho e o presidente do clube, Samir Namur, foram comunicados da decisão.

"A pessoa quando joga em um clube tem que ter compromisso. Se realmente essa festa ocorreu ontem, ele faltou com respeito com a diretoria, com seus companheiros de trabalho e com a torcida.", afirmou.