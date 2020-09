Conmebol e Band terão canal próprio para transmitir Libertadores e Sul-Americana

São Paulo - A Conmebol pode ter dado mais um passo histórico para a transmissão da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana no Brasil, neste domingo. Segundo o portal "Máquina do esporte", a confederação firmou um acordo com a "Band" para transmitir as partidas das competições em um canal compartilhado por ambas. A iniciativa começaria nesta terça-feira.

De acordo com as informações divulgadas pelo portal, a última cota televisiva para o Brasil seria a do "SporTV", que deixou a Libertadores com a Globo, em agosto. Um canal próprio exibido em conjunto seria algo inédito feito por um confederação no país, e o canal por assinatura será oferecido primeiramente em pacotes para clientes das operadoras Claro e Sky.



Na última quinta-feira, o SBT anunciou acordo até 2022. Como a emissora Silvio já havia acertado os direitos televisivos, restou para a "Bandeirantes" os direitos na TV fechada e 100% da Copa Sul-Americana.



Vale lembrar que a "Band" vem buscando retomar o conteúdo esportivo forte em sua grade, como era nas últimas décadas. Além da novidade, o Campeonato Italiano, Russo e Brasileiro Sub-20, assim como os direitos do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-1 foram adquiridos já pelo canal.