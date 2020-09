Lembra dele? Ex-jogador do Flamengo pode disputar Série A pelo Coritiba

Rio - Ex-atacante do Flamengo, Marlos Moreno, pode retornar ao futebol brasileiro. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Coritiba teria interesse no atacante colombiano, que pertence ao Manchester City.

Marlos Moreno, de 23 anos, está no momento emprestado ao Portimonense, de Portugal. De acordo com o site, o jogador teria interesse de voltar para o futebol brasileiro. Porém, a questão financeira dificulta o acerto com o Coxa.



Marlos Moreno, 23 anos, começou no Atletico Nacional, da Colômbia. Ele fez parte do grupo campeão da Libertadores em 2016. Em 2018, o atleta, que já pertencia ao City, teve uma passagem sem brilho pelo Flamengo.



Além das equipes já citadas, Marlos Moreno teve uma passagem pelo futebol espanhol. Ele defendeu o La Coruña e o Girona. No México, o colombiano também jogou pelo Santos Laguna.