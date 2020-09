Joinville anuncia contratação de irmão de ex-jogador do Flamengo para disputa da Série D

Rio - O Joinville fechou mais uma contratação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Irmão de Lucas Paquetá, Matheus Lima, meia de 25 anos, foi anunciado e aguarda regularização no Boletim Informativo Diário (BID) para estrear pelo JEC.

Matheus Lima é o novo reforço do Tricolor



O atleta chega com vínculo até o final da Série D.



Saiba mais no site: https://t.co/KGSuaieZrl



Seja bem-vindo! pic.twitter.com/SKnseXRZUs — JEC (de ) (@jec_online) September 15, 2020 "Eu estou muito feliz. O grupo me recepcionou muito bem, e o Fabinho me deixou bem à vontade. Agora é trabalhar, pois está chegando o grande dia. Queremos sair com um resultado positivo", disse Matheus.

O primeiro compromisso do Joinville na Série D será diante do Novorizontino, no próximo sábado, às 17h, no Norte de Santa Catarina. O JEC vem de eliminação para o Brusque nas quartas de final do Campeonato Catarinense.