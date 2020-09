Especulado como candidato, vice do Flamengo se reúne com Eduardo Paes e coordenadores de campanha

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, se reuniu com Eduardo Paes, pré-candidato à prefeitura do Rio, e coordenadores de campanha na noite da última segunda-feira. O dirigente tem sido sondado para sair como candidato a vereador.

Inicialmente, a ideia era que Braz viesse como candidato a vice-prefeito na chapa de Eduardo, o que foi recusado por ele. No entanto, o PL tenta convencê-lo a se candidatar como vereador. A proposta foi confirmada pelo presidente regional do partido, Altineu Côrtes.

Até o momento, Marcos Braz ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto. O que se sabe é que, mesmo que aceite o convite, o desejo do dirigente é se manter no cargo que ocupa no Flamengo.