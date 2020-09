Dirigente do Flamengo recusa convite para ser vice de Eduardo Paes, mas pode se candidatar a vereador

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, recusou o convite para integrar a chapa de Eduardo Paes na candidatura à prefeitura do Rio. O desejo era que ele viesse como vice-prefeito, numa possível aliança entre o PL e o DEM, sigla do ex-prefeito nas próximas eleições. A recuisa foi comunicada por Braz na semana passada. As informações são do blog da jornalista Gabriela Moreira, no site "Globo Esporte".

A demora do DEM em definir sua composição de chapa acabou pesando para a recusa do dirigente. O presidente regional do partido, Altineu Côrtes, garantiu que a decisão de Marcos Braz não tem qualquer relação com cumprimento do mandado de busca e apreensão contra Eduardo Paes , realizados neste terça-feira.

"O episódio de hoje (terça-feira) não muda. Com todo respeito que temos ao trabalho do Ministério Público e da Justiça e que devem ser apurados, isso não muda nossa intenção de fazer a aliança", disse Altineu.

No entanto, Braz ainda está sendo sondado pelo PL para sair como candidato a vereador. Altineu disse acreditar que ele irá aceitar o convite. Procurado pelo blog, o dirigente do Flamengo não quis comentar o assunto.