Fotos! Mulher de jogador rival de Neymar conquista espaço na Europa

Rio - Tatiane Guedes, influenciadora brasileira e especialista em moda, está conquistando grandes marcas francesas. Morando na Europa há 12 anos, a blogueira tem a honra de dizer que é presença certa na cobiçada Semana de Moda de Paris: “Isso, com certeza, é um ótimo reconhecimento do meu trabalho”, conta orgulhosa.

Atualmente, a digital influencer é convidada todo semestre para o calendário dos desfiles do Paris Fashion Week com as marcas Louis Vuitton, Balmain e Roger Vivier.Com formação em Turismo, Personal Stylist e consultoria de moda na França, Tati sabe a importância de seguir estudando e adquirindo conhecimento na área.Esposa do zagueiro Marcelo, jogador do Lyon, da França, um dos clubes que tem maior rivalidade com o PSG, do craque Neymar, Tatiane precisa dividir seu tempo entre o marido, os filhos e sua carreira no mundo da moda.Nascida na cidade de Santos, ela carrega na bagagem e no currículo fluência em 4 idiomas e passagens por diversos países, como Polônia, Holanda, Alemanha, Turquia e, atualmente, França: “Estou sempre acompanhando o Marcelo, meu marido, então, posso dizer que a lista de países que já morei é extensa”, revela.Apaixonada por moda, Tatiane mantém seu blog sempre atualizado. Por lá, ela compartilha as suas experiências com assuntos relacionados à moda, beleza, viagens e lifestyle.