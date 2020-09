Apresentador da Fox perde a paciência ao vivo com comentarista: 'Você é muito chato'

Rio - O clima ficou quente durante o "Fox Sports Rádio" desta segunda-feira. Benjamin Back perdeu a paciência com o comentarista Felippe Facincani após o colega insistir que sua conexão de internet não havia caído, mesmo após a produção informar sobre a queda ao apresentador. Todos faziam o programa de casa.

“Você caiu, Pipo. Você caiu, sim. Ô cara chato. Você caiu. Me avisaram aqui, seu mala, que você caiu. Não é você que fala, é a produção. Você acha que estava [conectado], mas você não estava”, esbravejou o âncora.

“Eu não cai. Eu estava conectado, ouvindo tudo, falando tudo… tá normal. Te avisaram errado. Engraçado que ninguém me fez ligação, está conectado normal”, retrucou Facincani.

“Ô Murilo (produção), por favor, avisa esse mala. Que cara chato. Desculpa você que está em casa, é que precisa ter um saco para fazer programa com esse cara. Ele acha que eu invento as coisas. Pô, precisa ter a paciência de Jó”, respondeu Benja.

O programa prosseguiu e, enquanto Fábio Sormani fazia seu comentário, foi possível observar Facincani esbravejando algo, o que irritou Benja.

“Não fala palavrão, não, amigo. Não fica aí bufando no ar porque eu já estou de saco cheio desse mimizinho. Você não quer fazer o programa, avisa e sai. Não é você que sabe quem caiu e quem não caiu. Eu trabalho com ponto. Eu trabalho com uma técnica me avisando. Parece criança, velho. Você é muito chato”, disse o apresentador.

“Eu não falei palavrão. Tá tranquilo, cara. O programa é seu. Segue o programa aí, amigo”, respondeu Facincani, encerrando o assunto.