Contrato de Neymar com a Puma supera Messi e CR7 e é o maior da história do futebol

Rio - No último 12 de setembro, tornou-se público que Neymar deixou a Nike e assinou contrato de patrocínio com a Puma. E de acordo com a revista 'Veja', ele tem o maior vínculo de um jogador de futebol na história, superando até mesmo os astros Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

A revista afirma que Neymar receberá, por ano, 25 milhões de euros (R$ 158,5 milhões). A quantia é mais que o dobro em relação ao contrato do brasileiro com a Nike, existente desde 2011. Para fechar com a Puma, Neymar ainda teve que quebrar contrato com a Nike, que era válido por mais dois anos.



Na comparação com os astros, Neymar leva grande vantagem. O argentino Lionel Messi recebe 20 milhões de euros anuais da Adidas (R$ 126,9 milhões), enquanto Ronaldo ganha 16,2 milhões por ano da Nike (R$ 102,8 milhões).