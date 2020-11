Por O Dia

Publicado 08/11/2020 16:50 | Atualizado 08/11/2020 17:12

Acidente grave na super Bike, em Interlagos #SuperBike pic.twitter.com/LRl97P2WOs — Marcelo Oliveira (@chello_Oliveira) November 8, 2020

Interlagos, São Paulo - A etapa de Interlagos do Superbike ficou marcada por um grave acidente neste domingo. O piloto Matheus Barbosa não resistiu a uma forte colisão em um muro e morreu. A informação foi confirmada pela assessoria do evento há alguns minutos atrás. O piloto passou reto em uma das curvas da pista e perdeu controle. A corrida foi interrompida e sequer teve cerimônia do pódio.Confira o comunicado da Superbike:"Com imensa tristeza o SuperBike Brasil comunica o falecimento do piloto Matheus Barbosa na prova da categoria SBK Pro válida pela 5ª Etapa do Campeonato 2020, realizada neste domingo (08/11) no Autódromo de Interlagos - SP.O acidente ocorreu na curva da Junção, um trecho com áreas de escape e sem nenhum histórico de acidentes graves. Matheus foi atendido pela equipe médica mais próxima em menos de 60 segundos. Ainda assim, apesar de todos os esforços, infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. As causas do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.Em respeito ao nosso querido Matheus, e sobretudo a família, todas as atividades do dia foram imediatamente encerradas, as demais provas restantes canceladas e a corrida na qual o acidente ocorreu imediatamente interrompida em bandeira vermelha.Matheus, natural de Anápolis – GO, era um piloto altamente experiente e com títulos em sua carreira, entre eles de Campeão Brasileiro da SuperSport. Possuía todas as credenciais necessárias como piloto e atendia todos os rígidos protocolos de segurança em vigor. Dentre os mais de 350 pilotos do Campeonato Matheus contava, entre outras características psicológicas, com o mais rápido índice de resposta e reflexo atestado pelos exames psicotécnicos anuais, semelhantes aos realizados na aviação comercial civil.Cumprindo a legislação a Organização comunicou a Polícia, e todas as medidas relativas a perícia e demais providencias estão sendo tomadas. A prova decorria dentro de todas as condições de segurança estabelecidas pelas autoridades competentes. Nesse momento a Organização tem como prioridade dedicar total atenção e suporte a família do Matheus."