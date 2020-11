Vasco e Botafogo vivem momento delicado VITOR SILVA / BOTAFOGO

Por O Dia

Rio - O momento para Botafogo e Vasco no Brasileiro não é nada fácil. Novamente as equipes cariocas estão flertando com o rebaixamento. No momento, os dois clubes estão na zona da degola. De acordo com cálculos do site "Infobola", do matemático Tristão García, o Cruzmaltino tem 38% e o Alvinegro 42% de risco de jogarem a Série B em 2021.

Com 20 pontos, o Botafogo corre mais risco de rebaixamento porque tem apenas um jogo a menos na tabela. Enquanto isso, o Vasco tem dois jogos a menos. Com a mesma pontuação do Glorioso e acima da tabela estão Coritiba e Bragantino. Com um empate nesse jogo a menos a equipe de General Severiano deixa a degola, assim como o clube de São Januário, caso empate os dois jogos a menos que tem por fazer.

Em último lugar, o Goiás vive a situação mais delicada. O Esmeraldino já tem 89% de risco de rebaixamento. Depois vem o Athletico-PR com 59%. Fora da degola, mas com mais risco, o Bragantino tem 47%. O Coritiba, que está na 15ª colocação tem 40% de risco de queda.