Publicado 09/11/2020 11:14

Rio - Exames, nesta segunda-feira, constataram que o meio-campista Felipe Melo, do Palmeiras, sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo no jogo deste domingo, em São Januário, diante do Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador será submetido a uma cirurgia nesta segunda-feira e o tempo previsto para recuperação é de três a quatro meses.



A lesão ocorreu aos 34 minutos do segundo tempo de forma involuntária. Zé Rafael empurrou Neto Borges, que caiu em cima da perna esquerda de Felipe Melo, causando a lesão. O Palmeiras já havia feito as cinco substituições e o volante deixou o gramado amparado por membros da comissão técnica.