Rio - O fim de uma era pode acontecer no Real Madrid. Segundo informações do site "Todo Fichajes", Marcelo estaria de saída do clube espanhol com destino à Itália. Ainda de acordo com a publicação, Inter de Milão e Juventus irão disputar o defensor que tem contrato com os Merengues até 2022.

A intenção do Real Madrid é amenizar a folha salarial do clube com a saída de Marcelo, para assim, trazer Alaba do Bayern de Munique. Além disso, no elenco, há como opção para a lateral-esquerda o francês Mendy.

De acordo com informações do site, a Velha Senhora estaria na frente por conta de Cristiano Ronaldo. O português e o brasileiro têm um relacionamento antigo, desde os tempos de Real Madrid.