Neymar FRANCK FIFE / AFP

Por O Dia

Rio - O futuro de Neymar no PSG deve ser resolvido nas próximas semanas. Segundo o jornal "Sport", o jogador terá uma "reunião iminente" com com o presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi.

LEIA MAIS NOTÍCIAS DO MUNDO DO ESPORTE



De acordo com o veículos, as conversas devem acontecer no fim deste mês e a tendência é que o o anúncio sobre o contrato de Neymar seja feito antes de janeiro. Vale lembrar que Neymar, cujo tem contrato com o Paris até 2022, já mostrou que quer estender seu vínculo com o clube.

De acordo com o veículos, as conversas devem acontecer no fim deste mês e a tendência é que o o anúncio sobre o contrato de Neymar seja feito antes de janeiro. Vale lembrar que Neymar, cujo tem contrato com o Paris até 2022, já mostrou que quer estender seu vínculo com o clube.

Publicidade

A ideia é que o acordo seja marcado antes da abertura da janela de transferências de 2021, que acontece sempre no início do ano, assim, afastando qualquer investida do Barcelona ou de qualquer outro clube.