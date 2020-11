Samuel Eto'o AFP/Getty Images

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Camarões - Samuel Eto'o foi hospitalizado, no último domingo, com ferimentos na cabeça após sofrer um grave acidente de trânsito na região de Nkongsamba, em Camarões. O carro, no qual estava o ex-jogador, de 39 anos, ficou destruído, ao bater de frente em um ônibus.