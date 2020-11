Cléber Machado, Galvão Bueno e Luís Roberto, do esporte da Globo

Por O Dia

Rio - A TV Globo decidiu manter o afastamento de Galvão Bueno, que faz parte do grupo de risco da Covid-19, e seguirá com o rodízio de narradores para os jogos da seleção brasileira. Na próxima sexta, contra a Venezuela, Cléber Machado comandará a transmissão.

De acordo com o "UOL", além de Cléber, a partida terá Caio Ribeiro e Walter Casagrande como comentaristas. Galvão Bueno também marcará presença, fazendo entrada ao vivo de casa no intervalo e fim da partida, como já aconteceu no jogo anterior.

Galvão tentou convencer a direção da Globo a liberar sua volta às transmissões. No entanto, a emissora vetou por questões de segurança e profissionais com mais de 60 anos seguem afastados.