Piloto Tunico Maciel morre após grave acidente no Rally dos Sertões Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 15:23 | Atualizado 09/11/2020 15:23

O piloto Antônio Luís Maciel Filho, conhecido como Tunico Maciel, morreu nesta segunda-feira, em São Luis (MA) aos 26 anos. O bicampeão brasileiro de rally estava internado após sofrer grave acidente em prova no Rally dos Sertões.

"Tunico foi vítima de um acidente muito sério, com trauma cranioencefálico grave e, apesar do excelente atendimento que ele teve no local e isso faz uma diferença, ele chegou no hospital em estado bem grave. Evoluiu em morte encefálica, infelizmente, e hoje foi constatado o óbito" disse Augusto César Passanezi, diretor do Hospital UDI Center, hospital em que Tunico estava internado, em entrevista ao portal "uol".

"O UDI Hospital lamenta a morte do paciente Antônio Luís Maciel Filho na manhã desta segunda-feira. O Hospital se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda", escreveu o hospital em nota oficial emitida nesta segunda.

Durante uma das etapas do Rally dos Sertões neste domingo, Tunico sofreu uma queda grave. O acidente se deu apenas 62 quilômetros depois da largada da prova, entre Bacabal e Barreirinhas, no Maranhão.

Tunico sofreu uma queda grave durante uma das etapas do Rally dos Sertões ontem. O acidente ocorreu após 62 quilômetros da largada da prova de 223 quilômetros, entre Bacabal e Barreirinhas no Maranhão. O competidor foi levado de helicóptero para o hospital em São Luis.

O piloto Ricardo Martins foi a primeira pessoa a encontrar Tunico Maciel e logo acionou o resgate da competição. A equipe médica chegou ao local rapidamente, prestou os primeiros socorros e levou Tunico de helicóptero para um hospital em São Luis.

Nascido em Lavras (MG), Tunico era uma das grandes apostas da Honda Racing. A equipe lamentou a morte do competidor, que era um dos jovens pilotos da nova geração do Rally Cross Country e do Enduro de Regularidade.

"A Honda Racing de Rally lamenta profundamente o falecimento do piloto Tunico Maciel e presta condolências aos familiares e fãs e do atleta. (...). Exemplo de pessoa por seu carisma e caráter, Tunico era um piloto extremamente habilidoso e dedicado. Na equipe desde 2015, ele conquistou dois títulos no Sertões e o recente bicampeonato brasileiro de Rally Coss Country. A comunidade do motociclismo está em luto. Para o eterno campeão, Tunico Maciel, nosso respeito e gratidão", lamentou a equipe.

O automobilismo brasileiro sofre com a segunda morte em apenas dois dias. No domingo, o piloto Matheus Barbosa, de apenas 23 anos, morreu após forte acidente no autódromo de Interlagos. Matheus disputava a quinta etapa do Superbike Brasil.