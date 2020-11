Thiago Silva Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Rio - Capitão da seleção brasileira, o zagueiro Thiago Silva concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira na Granja Comary. O defensor analisou a Venezuela, adversária na próxima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, e chamou atenção para as dificuldades que o adversário pode criar na próxima sexta-feira, no Morumbi, em São Paulo.

"São confrontos sempre muito complicados, a gente tem uma partida recente contra a Venezuela, na Copa América, na Fonte Nova, um empate em 0 a 0, jogo em que eles nos impuseram muita dificuldade. É uma equipe que se fecha bem" disse Thiago.



Em seguida, o Brasil enfrenta o Uruguai, na próxima terça-feira, dia 17, em Montevidéu. Thiago também relembrou a goleada nas Eliminatórias passadas, mas garantiu que não é parâmetro para o confronto.



"A gente sabe que o Uruguai é muito forte no Centenário, a qualidade do nosso adversário. Não vai ser um jogo como o das Eliminatórias passadas, em que fizemos 4 a 1, mas que a gente possa manter nossa performance em campo, principalmente nesses jogos contra os maiores rivais", comentou.