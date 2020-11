Por O Dia

Publicado 09/11/2020 16:30 | Atualizado 09/11/2020 16:36

O anúncio da demissão do treinador do Flamengo Domènec Torrent repercute bastante nas redes sociais deste o início da tarde desta segunda-feira, 9. Esse é um dos destaques da edição do Tá Na Rede Esporte , podcast semanal do jornal O Dia que também traz a conturbada eleição no Vasco e as derrotas de Fluminense e Botafogo. Confira!