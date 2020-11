Em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, Neymar será reavaliado pelo médico da seleção, Rodrigo Lasmar Lucas Figueiredo/CBF

Teresópolis - Na apresentação dos convocados para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, todos os holofotes se voltaram para Neymar nesta segunda-feira, na Granja Comary. Com cinco cortes na lista original - o recorde sob o comando de Tite - o departamento médico da seleção brasileira trabalha para ter o camisa 10 em campo no Estádio Centenário, em Montevidéu, na próxima terça-feira.

Em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, sofrida no fim de outubro pelo Paris Saint-Germain, da França, o atacante iniciou o tratamento intensivo para antecipar a volta aos gramados. Com Neymar vetado para o confronto com a Venezuela, sexta-feira, no Morumbi, Tite comandou nesta segunda o primeiro treino em Teresópolis para definir o substituto, com 13 dos 23 convocados. A partir desta terça, o grupo estará completo.

Longe da bola e do contato com os companheiros, Neymar iniciou sessões de fisioterapia na Granja Comary, após a reavaliação clínica feita pelo médico Rodrigo Lasmar. Ainda que tenha esperança de contar com o camisa 10 contra a Celeste, Tite convocou mais um atacante: Pedro, do Flamengo, por precaução.

Rodrigo Caio (Flamengo), Éder Militão e Casemiro (Real Madrid, da Espanha), Fabinho (Liverpool, da Inglaterra) e Philippe Coutinho (Barcelona, da Espanha) são os nomes cortados da lista original. Foram convocados para os lugares deles: os zagueiros Felipe (Atlético de Madrid, da Espanha), Diego Carlos (Sevilla, da Espanha) e os meio-campistas Allan (Everton, da Inglaterra), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Lyon, da França).

Pela manhã, se apresentaram os zagueiros Marquinhos, Thiago Silva, Felipe e Diego Carlos, os laterais Alex Telles e Renan Lodi, o volante Allan, o meia Everton Ribeiro e os atacantes Pedro e Richarlison. O goleiro Weverton e lateral Gabriel Menino, do Palmeiras, estão na Granja Comary desde domingo. Com 91 jogos com a Amarelinha, Thiago Silva está a 17 de superar Lúcio como o zagueiro que mais vezes defendeu a Seleção: 107 vezes. Na experiência de seus 36 anos, camisa 4 crê que Tite tem peças de qualidade para suprir as baixas e manter o Brasil na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas.

"As lesões vão acontecer, vão ter jogadores infectados pela covid-19 também, e a gente precisa ter peças para suprir essas ausências. A Seleção Brasileira está muito bem servida quanto a isso. O Tite, nesse sentido, fica muito tranquilo. Como ele fala sempre, no radar da Seleção tem, mais ou menos, 40 ou 50 jogadores que podem ser convocados", avaliou Thiago Silva.

Confira a lista de convocados:



Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Manchester United) e Renan Lodi (Atlético de Madrid);

Zagueiros: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Diego Carlos (Sevilla) e Felipe (Atlético de Madrid);

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Lyon), Douglas Luiz (Aston Villa), Arthur (Juventus), Everton Ribeiro (Flamengo), Allan (Everton) e Lucas Paquetá (Lyon);

Atacantes: Everton Cebolinha (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Vini Junior (Real Madrid) e Pedro (Flamengo).