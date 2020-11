De volta à Seleção, Allan pode ganhar uma chance como titular após os cortes de Casemiro e Fabinho Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Teresópolis - De volta à seleção brasileira, Allan revê, em pensamentos, o filme da trajetória iniciada no Olaria. A exemplo de Romário, outra cria do futsal do clube da Zona Norte e que, posteriormente, explodiu com a camisa do Vasco, o volante deseja brilhar com a Amarelinha. Convocado para o lugar de Fabinho, machucado, Allan, com o corte de Casemiro, trava uma disputa aberta pela preferência de Tite no meio de campo contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar.



"Sabemos que é uma disputa muito grande. O Brasil tem muitos jogadores de qualidade. Fazer uma lista com 23 nomes é muito difícil. É bom para o Tite, porque tem um leque muito grande. Não sabemos quem vai jogar, quem vai ser titular ou não. Mas temos que estar preparados, para fazer o que o técnico nos pede, ajudar o Brasil a fazer uma grande partida e sair com a vitória", avaliou Allan, que disputa posição com Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Arthur.

Destaque no futebol italiano, Allan deixou o Napoli após cinco anos. Apesar da polêmica com Edoardo De Laurentis, vice-presidente e filho do dono do clube, após o elenco se rebelar contra a concentração imposta pelo dirigente, o curinga rendeu uma bela quantia aos cofres napolitanos com a venda para o Everton: R$ 175 milhões, na cotação de setembro. No futebol inglês, o polivalente Allan avalia a transição.

Publicidade

"O futebol inglês é diferente do italiano. Na Itália há muita tática, e os clubes menores respeitam muito os maiores. Na Inglaterra a intensidade é muito alta, com todos os clubes buscando vitória a todo o momento", disse Allan.

Cria da Colina, Allan se orgulha ao reencontrar ex-colegas na Seleção. Com o corte de Philippe Coutinho, ele terá a chance de trabalhar com uma revelação de outra geração: Douglas Luiz, titular nas primeiras rodadas contra Bolívia e Peru. Aos 29 anos, deixou no ar a chance de voltar ao Vasco no futuro. Por ora, só a torcida ao Cruzmaltino está garantida.

Publicidade

"Acompanho sempre, tenho um carinho enorme, foi o clube que abriu as portas para mim no futebol. Fico triste pelo momento complicado, mas espero que o Vasco volte logo a ser temido pelos adversários. Não penso muito no futuro, prefiro me concentrar no presente. Quem sabe no futuro eu volte a defender o Vasco?", disse Allan.