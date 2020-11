Maradona Divulgação/Gimnasia y Esgrima

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 10/11/2020 16:20

Rio - O médico Leopoldo Luque informou, nesta terça-feira, em Buenos Aires, que Diego Maradona pode ter alta nesta quarta-feira, apesar da crises que sofre de abstinência de álcool. O astro argentino está internado desde segunda-feira passada por causa de um hematoma no cérebro. Ele foi submetido a uma cirurgia de 1h20 no dia seguinte.



"Diego encontra-se em muito bom estado, animado, com vontade de sair. Estamos avaliando a possibilidade de alta clínica com os médicos da terapia", disse o médico à imprensa, na Clínica Olivos, na capital argentina, onde o jogador está internado.