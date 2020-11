Neymar Lionel BONAVENTURE

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 12:03

Rio - Neymar está cada vez mais perto de renovar o seu vínculo com o Paris Saint-Germani. De acordo com informações da ESPN britânica, o brasileiro e o clube francês negociam um novo contrato de cinco temporadas.

Neymar chegou ao ao PSG em 2017 e o seu contrato vai até 2022. O jogador foi a maior contratação da história do futebol. Para tirá-lo do Barcelona, o clube francês desembolsou cerca de 467 milhões de euros com o craque (equivalente na época a pouco mais de R$ 2 bilhões).

O camisa 10 da seleção brasileira não deve fazer nenhuma exigência do ponto de vista financeiro e deve seguir recebendo o mesmo salário. Porém, Neymar deve cobrar um projeto ambicioso e vencedor que tenha como objetivo conquistar o título da Liga dos Campeões.

Além de Neymar, o PSG também deseja a renovação de Mbappé. O jogador, de 21 anos, também chegou ao PSG em 2017, após se destacar com a camisa do Monaco.