Zagallo Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 11/11/2020 14:55 | Atualizado 11/11/2020 15:08

Rio - Tetracampeão da Copa do Mundo pela seleção brasileira - duas como jogador, uma como técnico e uma como auxiliar -, Mário Jorge Lobo Zagallo, aos 89 anos, resolveu entrar nas redes sociais. O ex-técnico anunciou em um vídeo, que entrou como sua primeira postagem, que vai usar a plataforma para compartilhar histórias de sua vida.



"Finalmente criei meu Instagram! Estou feliz de poder interagir com vocês e contar muitas histórias. Tem mais uma coisa... Vocês vão ter que me engolir", afirmou no vídeo gravado de sua casa. Zagallo aparece sentado no sofá e está vestindo uma camisa amarela da seleção brasileira.