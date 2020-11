Libertadores Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 11:32

Rio - Após definir a data da decisão da Sul-Americana, a Conmebol confirmou que o Maracanã vai receber a final da Libertadores no dia 30 de janeiro de 2021. A presença de público no estádio, no entanto, ainda depende das autoridades de saúde. As informações são do portal "globoesporte.com."

A entidade ainda não fez o anuncio oficial, mas já decidiu. Com isso, a final da principal competições de clube do continente será disputada sete dias depois da decisão da Sul-Americana. As duas competições irão ser decididas em final única.

É a segunda vez que a final da Libertadores será disputada em um jogo único. No ano passado, o Flamengo se sagrou campeão da competição, após derrotar o River Plate por 2 a 1 em Lima.