11/11/2020

Rio - Jorge Jesus foi eleito, nesta quarta-feira, o melhor técnico do Campeonato Português nos meses de setembro e outubro. Durante este período, o Benfica venceu todos os sete jogos que disputou, contra Famalicão, Moreirense, Farense, Rio Ave e Belenenses. Foram 15 gols marcados.

A votação foi realizada por todos os técnicos da liga. Jesus levou a melhor com 25,93% dos votos, seguido por Emanuel Ferro, do Sporting, com 23,7%, e Carlos Carvalhal, do Braga, com 15,56%.

Mesmo com o "título" de Jesus, o Benfica não foi bem nas últimas partidas. A equipe do ex-técnico do Flamengo vem de duas derrotas seguidas, para Boavista e Braga.