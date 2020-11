Gabriel Jesus Lucas Figueiredo/CBF

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 11/11/2020 15:21

Rio - O atacante Gabriel Jesus afirmou nesta quarta-feira que mesmo sem poder contar com Neymar a seleção brasileira terá condições de apresentar um bom desempenho na partida desta sexta-feira contra a Venezuela, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Na opinião do jogador do Manchester City, a equipe do técnico Tite já conseguiu provar que consegue se virar quando está sem o principal astro.