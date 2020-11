Maradona Divulgação/Gimnasia y Esgrima

Bueno Aires - Em tempo real, a população argentina acompanha cada passo da recuperação de Diego Maradona. No entanto, nenhum fã está tão ansioso quanto o pequeno Diego Fernando. Filho mais novo eterno craque, ele emocionou a web com uma postagem dedicada ao pai. Submetido a uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro na semana passada, Maradona vive a expectativa de deixar Clínica Olivos, em Buenos Aires, ainda nesta quarta.

Fruto do penúltimo relacionamento do técnico do Gimnasia y Esgrima, da Argentina, com Verónica Ojeda, Diego Fernando, de 7 anos, viralisou nas redes sociais após a carinhosa postagem, na companhia da cadela de estimação, Lola.



"Pai, estou cuidando muito bem de Lola. Fica bom logo para brincar comigo", o herdeiro de Dom Diego.

Pela manhã, Matías Morla, advogado de Maradona, revelou que o cliente dará continuidade ao tratamento numa clínica de reabilitação para dependentes de álcool e remédios. Segundo o neurocirurgião Leopoldo Luque, médico pessoal do ídolo argentino, a combinação de bebidas alcoólicas e drogas psicotrópicas ao longo da vida desequilibrou o corpo e determinou sua hospitalização no início do mês 2. Uma tomografia computadorizada detectou um edema craniano, que na maioria dos casos é causado por uma queda.