Publicado 11/11/2020 17:51

Rio - A Confederação Brasil de Futebol (CBF) publicou nesta quarta-feira o calendário revisado para o ano de 2021. O documento original havia sido publicado em agosto, mas precisou ser alterado devido as mudanças realizadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol no formato da Copa Sul-Americana.

A principal mudança ocorre na Copa do Brasil, a partir de 2021, os clubes da Libertadores não irão mais entrar nas oitavas, e sim na terceira fase. O mesmo vale para os campeões da Série B, Copa Verde e Copa do Nordeste.

De acordo com o novo calendário, competição, começará em 3 de março e terá sete fases ao invés das oito previstas anteriormente, aumentando o número de clubes participantes de 91 para 92.

A Supercopa do Brasil também precisou ter sua data alterada, agora o jogo entre os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil se enfrentarão no dia 11 de abril. A partida marcará o primeiro título de competição nacional na temporada.