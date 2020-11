Pai de Messi se irrita com rumores sobre o futuro do craque Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 19:16 | Atualizado 11/11/2020 19:17

O pai do ídolo e craque argentino Lionel Messi fez uma postagem nas redes sociais irritado com rumores envolvendo uma possível mudança de ares do atacante. A notícia vinculada pela ESPN Argentina dizia que Messi poderia estar deixando o Barcelona rumo ao PSG, o que Jorge chamou de fake news.

"Parem de inventar!!! Fake News", disse Jorge.

Segundo o jornalista Leo Paradizo, o clube francês teria entrado em contato com o staff do atleta. O time parisiense estaria projetando começar as negociações em janeiro do próximo ano. O contrato entre Messi e Barcelona vai até 30 de junho.

O argentinou não falou mais nada sobre sua saída desde setembro, quando anunciou que ficaria na Espanha. Em entrevista à Goal, Messi disse que continuaria no clube porque o presidente - na época Josep Bartomeu - disse que a única maneira de sair era quitar a cláusula de 700 milhões e isso era impossível para ele.