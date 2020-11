Lewis Hamilton AFP

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 19:16

Rio - A TV Globo confirmou nesta quarta-feira que está renegociando a compra dos direitos de transmissão da Fórmula 1 para 2021. Após declarar que não renovaria, a emissora mudou de ideia e retomou as conversas para poder exibir as corridas no ano que vem. As informações foram divulgadas pelo site "UOL".

Segundo a emissora, as conversas buscam alcançar um valor mais aceitável para o mercado, tendo em vista a crise financeira causa pela Covid-19.

As dificuldades da Fórmula 1 em encontrar uma nova emissora podem pesar a favor da Globo. A visibilidade do canal também é um ponto importante por conta dos parceiros comerciais.