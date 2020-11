Treino da Seleção Lucas Figueiredo/CBF

Por LANCE!

Publicado 11/11/2020 20:49 | Atualizado 11/11/2020 20:50

Rio - Com exceção de Neymar, que se recupera de lesão no adutor, todos os convocados estiveram à disposição de Tite no treinamento desta quarta-feira, na Granja Comary. E o treinador deu alguns indícios das mudanças que serão feitas na escalação titular da Seleção Brasileira, devido aos cincos cortes de jogadores da lista original.

No meio-campo, Allan e Everton Ribeiro entraram nos lugares de Casemiro e Coutinho, ambos cortados. Já no ataque, Gabriel Jesus treinou ao lado de Richarlison e Roberto Firmino, companheiros de futebol inglês. O time titular foi formado por: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz e Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Richarlison e Roberto Firmino.

Publicidade

Nessa escalação, Tite optou por uma trinca no meio-campo com Allan centralizado, Douglas Luiz pela esquerda e Everton Ribeiro pela direita. No trio ofensivo, Gabriel Jesus treinou pelo lado direito, Richarlison centralizado e Roberto Firmino com mais liberdade de flutuar entre o meio e o lado esquerdo, assim como Neymar atua na Seleção.

Enquanto isso, o time reserva treinou com: Ederson, Gabriel Menino, Diego Carlos, Felipe, Alex Telles; Bruno Guimarães, Arthur, Lucas Paquetá; Vini Jr, Everton Cebolinha e Pedro.

Publicidade

Este foi o penúltimo treino da Seleção antes da partida contra a Venezuela, na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi. Na manhã desta quinta-feira, haverá mais uma atividade na Granja Comary e a equipe viaja para São Paulo de tarde.