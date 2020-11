Jorge Jesus DIVULGAÇÃO / BENFICA

Por Lance

Publicado 12/11/2020 12:58

Rio - Titular no Atlético-MG e sonho antigo de Jorge Jesus, o lateral-direito Guga entrou para a lista de pedidos do Mister para a direção do Benfica, seu atual clube. Segundo o jornal português 'Record', o brasileiro será uma das prioridades dos Encarnados na próxima janela de transferências, em janeiro.