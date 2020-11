Tite lamentou os seis cortes, mas destacou a chance de observar melhor os novos convocados Lucas Figueiredo/CBF

Teresópolis - Na liderança da corrida que vale uma vaga na Copa do Mundo do Catar, em 2022, a Seleção encerrou na manhã desta quinta-feira, na Granja Comary, a preparação para enfrentar a Venezuela, sexta, às 21h30, no Morumbi, ainda sem Neymar. Sem rodeios, Tite antecipou o time que entrará em campo pela terceira rodada das Eliminatórias e, na ausência de seu principal jogador, revelou o que Roberto Firmino, astro do Liverpool, da Inglaterra, terá um papel importante em São Paulo.

"A colocação em relação ao Richarlison é de 9. A do (Roberto) Firmino vai ser mais livre, mais arco do que flecha. Diferentemente do jogo anterior, vai ser mais articulador. Eu não quero entrar em mais detalhes também. Em termos de estratégia, a gente procura preservar alguma informação, assim como a gente cuida do adversário ele cuida da gente", avaliou Tite.

Com recorde de cortes desde que assumiu o comando da Seleção, seis no total (os zagueiros Rodrigo Caio e Éder Militão, os volantes Fabinho e Casemiro, o meia Philippe Coutinho, além do lateral-direito Gabriel Menino, que testou positivo para covid-19 nesta quinta-feira, em Teresópolis), Tite confirmou a renovação 'forçada' com a escalação do goleiro Éderson, do volante Alan, do apoiador Everton Ribeiro e dos atacantes Richarlison e Gabriel Jesus contra a Venezuela.

"São desafios que todas as seleções têm enfrentado. Essa convocação teve um número maior do que realmente acontece, ou por lesão ou pela covid-19. Mas quero olhar esse lado real também. As oportunidades surgem. Tal qual em algum momento estava convocado Pedro. Por exemplo, veio o Richarlison e se afirmou. Não queremos que problemas aconteçam, mas também fica uma outra oportunidade para um atleta de alto nível também vir e se apresentar", destacou Tite.

Na esperança de voltar contra o Uruguai, terça-feira, em Montevidéu, Neymar tem realizado sessões de fisioterapia em três períodos para se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda. Por hora, o atacante do Paris Saint-Germain aguarda pela chance de vestir a nova camisa do Brasil, em homenagem à Seleção de 70, que será usada pela primeira vez contra a Venezuela.

FICHA TÉCNICA:

Local: Morumbi

Horário: 21h30

Árbitro: Árbitro: Juan Benítez (PAR)

BRASIL: Éderson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz e Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison. Técnico: Tite

VENEZUELA: Faríñez, Feltsche, Osorio, Ángel e Rosales; Cásseres, Rincón e Moreno; Savarino, Machís e Rondón. Técnico: José Peseiro