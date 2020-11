Elogiado, Pedro entrou de vez no radar de Tite para a Copa do Mundo de 2022, no Catar Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 18:59

Teresópolis - À espera de Neymar, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, o técnico da seleção brasileira não fechou os olhos para a ótima fase do camisa 21 do Flamengo, que já balançou a rede 20 vezes na temporada,e o convocou para o confronto com a Venezuela, nesta sexta-feira, às 21h30, no Morumbi, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Não é de hoje que Pedro está no radar de Tite. O atacante já se destacava com a camisa do Fluminense quando foi convocado pela primeira vez para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, em 2018. Uma lesão no joelho direito adiou a estreia de Pedro com a Amarelinha e abriu caminho para Richarlison, ex-companheiros de Laranjeiras, ser chamado e não sair mais dos planos de Tite.

"Eu penso exclusivamente no jogo da Venezuela. Pensa no próximo, pensa no teu dia. Eu estou muito feliz, gosto muito do Pedro. Abel já vinha colocando - e eu agradeço - a qualidade de finalização dele impressionante. Ele estava convocado conosco, sofreu o problema de entorse no joelho, veio o Richarlison, assumiu. Está aqui envolvido, tem feito bons treinamentos de novo. É um grande jogador e vai nos ajudar no jogo contra a Venezuela com certeza", disse Tite.

Pedro deixou o Fluminense rumo à Itália, onde defendeu a Fiorentina, e voltou para o Brasil no início do ano para realizar o sonho de vestir a camisa do Flamengo. O caso de amor iniciado ainda na infância, como torcedor, tem garantido muitos gols e a promessa de compra de seus direitos ao clube italiano. Atento, Tite tem acompanhado de perto a evolução e voltou a convocá-lo após dois anos.