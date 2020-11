Miranda Lucas Figueiredo / CBF

Por O Dia

Rio - Zagueiro titular da seleção brasileira na Copa de 2018, Miranda pode retornar ao Brasil em breve. Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, o jogador, que atualmente joga pelo Jiangsu Suning, da China, disse que deseja atuar no Brasil em breve.

"Meu pensamento é retornar ao Brasil. Esses cinco meses sem a família foram muito duros. Estou há cinco meses sem ver minha esposa e filhos. Mas os seis meses de 2019 foram mais tranquilos, porque o campeonato na China parava nas datas Fifa e eu conseguia voltar para o Brasil. Em 2020, por causa da pandemia, vim em junho para cá e não consegui mais sair da China", afirmou.

Mirando tem apenas mais seis meses de contrato na China, o que o possibilita assinar um pré-contrato com qualquer equipe. No início de 2019, o defensor teve conversas para atuar no Flamengo, mas preferiu permanecer na Inter de Milão, clube que defendia na época.