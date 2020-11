Thiago Galhardo é convocado por Tite Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 11:08 | Atualizado 15/11/2020 12:01

Rio - Thiago Galhardo foi convocado para a seleção brasileira, após a CBF confirmar a lesão de Pedro, atacante do Flamengo. O jogador do Internacional, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols, revelou em entrevista o momento em que soube que teria sido chamado para se integrar ao elenco brasileiro.

Publicidade

"O Rodrigo Caetano (executivo de futebol do Internacional) chegou do nada e falou: “vai para a seleção brasileira, o Juninho Paulista quer falar com você”. E peguei o telefone e ele comunicou que iriam me buscar. O avião já estava pronto para decolar, para sair, mas teve que abrir tudo. Nisso que anunciaram, todo mundo começou a bater palmas.", disse.



Vivendo o melhor momento de sua carreira, Galhardo revelou que não conseguiu segurar o choro ao saber da notícia.

Publicidade

"Foi uma emoção muito grande, não tem muito o que falar. Na hora, comecei a chorar. Comecei a pensar na minha família. Na hora que eu saí dali até pegar a van, falar com os familiares e com os amigos é uma loucura. É a realização de sonho. Nós jogamos bola para viver isso. Poder estar representando 220 milhões de pessoas é uma honra muito grande para mim", contou.