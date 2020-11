Thiago Galhardo colhe os frutos do trabalho com a camisa do Internacional Lucas Figueiredo/CBF

São Paulo - Thiago Galhardo ainda digeria a derrota para o Santos, sábado, na Vila Belmiro, quando Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Internacional, o procurava, com o telefone na mão, no avião fretado que levaria a delegação para Porto Alegre. Do outro lado da linha, Juninho Paulista, coordenador de futebol da CBF, anunciou a sonhada convocação para o lugar de Pedro, cortado após sentir um desconforto na coxa direita.

Com o avião ainda na pista do aeroporto de Santos, Thiago Galhardo, ainda incrédulo, não conteve a emoção no ano em que vive o ápice da carreira. Aplaudido pelos companheiros, o atacante foi desfalque no voo de volta para casa, por um bom e merecido motivo. À disposição para o confronto com o Uruguai, nesta terça-feira, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, o meia-atacante realiza mais um sonho no inesquecível ano de 2020.

"Rodrigo Caetano chegou do nada e falou: 'vai para a seleção brasileira. Juninho Paulista quer falar com você'. Peguei o telefone e ele comunicou que iriam me buscar. O avião já estava pronto para decolar, mas teve que abrir tudo. Nisso que anunciaram, todo mundo começou a bater palmas. Foi uma emoção muito grande, não tem muito o que falar. Na hora, comecei a chorar. Comecei a pensar na minha família. Na hora que eu saí dali até pegar a van, falar com os familiares e com os amigos é uma loucura. É a realização de sonho. Nós jogamos bola para viver isso. Poder estar representando 220 milhões de pessoas é uma honra muito grande para mim", disse Galhardo, ao site da CBF.



Com um número recorde de cortes, Tite tenta administrar o novo quebra-cabeças na Seleção. No total, nove jogadores foram cortados: os zagueiros Rodrigo Caio e Éder Militão, os volantes Fabinho e Casemiro, o meia Philippe Coutinho e os atacantes Neymar e Pedro, todos machucados, além de Gabriel Meninos e Alex Telles, diagnosticados com o novo coronavírus.

Para o lugar do lateral-direito do Palmeiras, o treinador fez a opção de não convocar um substituto, enquanto Guilherme Arana, do Atlético-MG, foi chamado para o lugar de Alex Telles. Os zagueiros

Diego Carlos, Felipe, os volantes Allan e Bruno Guimarães, o apoiador Lucas Paquetá e o atacante Pedro, já cortado, foram chamados após os cortes iniciais.