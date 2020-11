De volta à Liga dos Campeões, Neymar cumprimenta Sergio Ramos GABRIEL BOUYS / AFP

Rio - O futuro de Sérgio Ramos no Real Madrid ainda é incerto e as chances do zagueiro se juntar ao PSG na próxima temporada é grande.

De acordo com o jornal espanhol "As", o clube parisiense está disposto a pagar R$ 130 milhões (cerca de 20 milhões de euros) por temporada ao defensor. A ideia é que o camisa 3 merengue tenha um contrato de 3 anos.



Ainda segundo o periódico, esse valor oferecido pelo PSG é o dobro do que Sérgio Ramos ganha vestindo a camisa do clube espanhol. Apesar disso, a equipe de Neymar não fará nenhuma proposta antes de janeiro, quando o atleta estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Com vínculo até junho de 2021 com o Real, Ramos deseja ter no mínimo mais dois anos de contrato, no entanto, o clube costuma estender os vínculos de atletas veteranos por apenas uma temporada.