Publicado 16/11/2020 14:13 | Atualizado 16/11/2020 14:15

Olá @GuilhermeBoulos, beleza? Sou dependente químico em recuperação e para isso fiquei internado 1 ano, sei que os tratamentos eficazes são caros e nem todos têm essa condição. Você tem algum projeto para ajudar os dependentes químicos, principalmente os da Cracolândia? Obrigado. — Walter Casagrande Jr (@wcasagrandejr) November 16, 2020

São Paulo - O comentarista Walter Casagrande questionou hoje os candidatos Bruno Covas e Guilherme Boulos, que se enfrentam no segundo turno das eleições para prefeitura de São Paulo, sobre projetos para ajudar dependentes químicos. Em sua rede social, Casão fez dois posts marcando os candidatos falando de sua internação por dependência e perguntando sobre tratamentos.

Olá @brunocovas, beleza? Sou dependente químico em recuperação e para isso fiquei internado 1 ano, sei que os tratamentos eficazes são caros e nem todos têm essa condição. Você tem algum projeto para ajudar os dependentes químicos, principalmente os da Cracolândia? Obrigado. — Walter Casagrande Jr (@wcasagrandejr) November 16, 2020 "Olá, Guilherme Boulos, beleza? Sou dependente químico em recuperação e para isso fiquei internado um ano. Sei que os tratamentos eficazes são caros e nem todos têm essa condição. Você tem algum projeto para ajudar os dependentes químicos, principalmente os da Cracolândia? Obrigado", postou em sua conta no Twitter, fazendo a mesma pergunta em seguida ao tucano Bruno Covas.

Bruno Covas (PSDB) teve 32,85% dos votos no primeiro turno. Já Guilherme Boulos (PSOL) teve 20,24%. Votação do segundo turno ocorrerá no dia 29.