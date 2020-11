Flamengo x Vasco foi interrompido por condições climáticas ruins Marcelo Cortes/Flamengo

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 16:52

Rio - A partida entre Vasco e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro sub-20 foi interrompida, por conta das más condições climáticas em Nova Iguaçu. O duelo no estádio Nivaldo Pereira foi parado pela arbitragem ao fim do primeiro tempo por conta dos fortes ventos e raios na região. O cinegrafista Paulo Cardoso recebeu uma descarga elétrica e foi atendido no local.



Em conversa com o 'Ge.com', Paulo Cardoso afirmou que sentiu um choque, mas segundo o portal, o profissional não chegou a ir ao hospital, foi atendido na ambulância e passa bem. O Flamengo é o sexto colocado do torneio, com 20 pontos, enquanto o Vasco é o penúltimo, com apenas 10.