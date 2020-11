Luis Suárez festeja o terceiro gol do Uruguai: vitória tranquila diante de pouco mais de 13.600 presentes AFP

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 17:30 | Atualizado 16/11/2020 17:31

Rio - Principal jogador da seleção uruguaia, Luis Suárez testou positivo para covid-19. A AUF (Federação Uruguaia de Futebol) informou na tarde desta segunda que o jogador foi diagnosticado coma doença após exames antes do jogo contra o Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Além do atacante do Atlético de Madrid, o goleiro Rodrigo Muñoz e um funcionário também estão com coronavírus.

Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol - 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF — AUF (@AUFOficial) November 16, 2020

Com isso, Suárez e Muñoz estão fora do jogo contra o Brasil. A partida será disputada em Montevidéu, nesta terça, às 20h.